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Spor

Galatasaray Kulübü, 112. kuruluş yılını kutladı

Dursun Özbek "112 yıl önce kurulan Galatasaray Kulübü bir dünya markası haline geldi" Galatasaray Kulübünün 112

14 Ekim 2017 17:07

Dursun Özbek \"112 yıl önce kurulan Galatasaray Kulübü bir dünya markası haline geldi\"

Galatasaray Kulübünün 112. kuruluş yılı, gerçekleştirilen etkinlikle kutlandı. Kulübün kurucusu Ali Sami Yen\'in Feriköy Mezarlığı\'ndaki kabri başında dün gerçekleştirilen anma ile başlayan etkinlikler, Galatasaray Lisesi\'nde devam etti. Lise içerisinde bulunan Atatürk Anıtı\'na çelenk konulmasıyla başlayan programa, kulüp başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu ve divan kurulu üyeleriyle, Sarı-Kırmızılı sporcular katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Dursun Özbek \"112 yıl önce kurulan Galatasaray Kulübü bir dünya markası haline geldi. Bu asil renkler ülkemizin dünya üzerindeki sesi, nefesi ve gururu oldu. Olmaya da devam edecek. Ali Sami Yen Bey\'in amacı ve isteği de buydu. Bugünkü yönetim, kuruluş amaçlarına uygun olarak kulübü daha ileri götürmeye çalışıyor. Ben ve arkadaşlarım da daha önceki başkanlar ve yönetimler gibi aynı şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Huzurunuzda Ali Sami Yen Bey\'e tekrar teşekkür ediyorum. Ne mutlu ki bize böyle bir değer bırakmış. Bizlere miras olan bu kulüp ilelebet ayakta kalacak. Birlik ve beraberliğimizin daimi olmasını diliyorum. Ne mutlu Galatasaraylıyım diyene. Yaşasın Galatasaray.\"diye konuştu.
Kulübün kuruluş yılı etkinliğine katılan en kıdemli üye olan 90 yaşındaki Fazıl Göknar, yaş kütüğüne 112. yıl plaketini çaktı.
ÜYELİKTE 50. YILINI DOLDURANLARA MADALYA
Kuruluş yılı programı çerçevesinde, kulüp üyeliğinde 50. yılını dolduranlara da madalya verildi. Kulüp üyeliğinde 50 yılı geride bırakan 13 üye için hazırlanan madalyaların takdimi gerçekleştirildi.
Törende daha sonra Galatasaray Kulübü sporcularının geride kalan bir yıllık dönemde kazandıkları ulusal ve uluslararası ödül ile kupaların tanıtımı yapılarak devam edildi. Branşlara göre kazanılan kupalar tek tek tanıtıldıktan sonra müzeye kaldırıldı. Organizasyon, geleneksel Galatasaray pilavının yenmesiyle tamamlandı.

Görüntü Dökümü 
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-Başkan Özbek açıklamalar
-Törenden detaylar 

Serhan TÜRK-İSTANBUL-DHA 

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