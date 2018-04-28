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Spor

Galatasaray kritik derbiye hazır

Johan Elmander de idmanı takip etti İSTANBUL,(DHA) Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı

28 Nisan 2018 21:32

Johan Elmander de idmanı takip etti

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in 31\'inci haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası\'nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koordinasyon hareketleriyle başlandı. Daha sonra beşe iki dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı kırmızılı kulübün eski oyuncularından Johan Elmander de antrenmanı ziyaret ederek teknik direktör Fatih Terim\'e ve sarı kırmızılı oyunculara yarınki karşılaşma için başarılar diledi.
Galatasaray, yarın akşam saat 19.00\'da Türk Telekom Stadı\'nda oynanacak olan Beşiktaş mücadelesi için Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde kampa girdi.

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