Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde gerçekleştirilen antrenman salonda kuvvet çalışmasıyla başladı. Salon çalışmasının ardından sahada aerob koşu gerçekleştirilerek antrenman tamamlandı.

Teknik heyet tarafından izinli olan Maicon Roque ve Ryan Donk antrenmanda yer almazken, bugün yapılan tetkiklerinde sağ üst arka adale grubunda ileri düzeyde kanama ve yırtık tespit edilen Sinan Gümüş\'ün tedavisine başlandı. Fas Milli Takımı\'nın Kamerun ile oynadığı maçın 45\'inci dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan ve milli takımdan affı istenen Younes Belhanda\'nın son durumu takıma geri döndükten sonra yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

Sarı kırmızılı ekip, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına pazartesi günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

FOTOĞRAFLI