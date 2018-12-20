İSTANBUL,(DHA) -

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Anne Panther (Almanya), Aare Halliko (Estonya), Michele Rossi (İtalya)

GALATASARAY: Webster 14, Göksenin Köksal 9, Harrison 3, Hayes 30, Auguste 12, Arapovic 9, Can Korkmaz, Ege Arar 2, Erolcan Çinko, Ayberk Olmaz, Klobucar 4, Caner Erdeniz

KIZILYILDIZ MTS: Ragland 18, Baron 20, Lazic 5, Simanic 17, Ojo 8, Keselj 7, Perperoglou 10, Davidovac, Nenadic 7, Zirbes 6, Ristic 2

1. PERİYOT: 26-24

DEVRE: 42-49

3. PERİYOT: 68-79

ULEB Avrupa Kupası A Grubu 10\'uncu ve son hafta karşılaşmasında Galatasaray, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız MTS\'ye 100-83 mağlup oldu.

Galatasaray bu skorla grubu 3 galibiyet ve 7 yenilgi ile son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti. Kızılyıldız MTS ise 6 galibiyet, 4 mağlubiyet alarak grubu 3\'üncü sırada noktalayarak son 16 turuna yükseldi.



