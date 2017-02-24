Galatasaray Kızılyıldız deplasmanında farklı yenildi

Basketbol THY Avrupa Ligi’nin 23. haftasında Galatasaray Odeabank, konuk olduğu Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız MTS’ye 77-58 yenildi. Galatasaray Odeabank ligdeki 16. yenilgisini alırken, Kızılyıldız MTS ise 13. kez galibiyet sevinci yaşadı.

Karşılaşmanın ilk periyodunda Kızılyıldız MTS’de Lazic’in üç sayılık basketlerine sarı-kırmızılı takımda Göksenin Köksal ve Micov karşılık verdi. Kızılyıldız MTS, ilk periyodu 20-17 önde kapadı.



İkinci periyoda etkili başlayan taraf ev sahibi takım oldu. Thompson, Jenkins, Simonovic ve Lazic ile etkili olan Kızılyıldız MTS, ilk yarıyı 48-29 önde tamamladı.



Üçüncü çeyrekte ev sahibi takım, Kuzmic’in hem savunmada hem hücumdaki etkili oyunu, Lazic ve Jovic’in sayılarıyla periyodun bitimine üç dakikadan az bir süre kala farkı 26 sayıya (62-36) çıkardı. Kızılyıldız MTS son çeyreğe de 64-42 önde girdi.

Sarı-kırmızılı takım, son periyotta Can ve Ege’nin bulduğu sayılarla aradaki farkı kapatmaya çalışsa da Kızılyıldız MTS, mücadeleden 77-58 galip ayrıldı.



Maçın en skorer ismi 17 sayıyla Kızılyıldız MTS'den Lazic oldu.

Salon: Aleksandar Nikolic

Hakemler: Emilio Pizarro Perez (İspanya), Jakub Zamojski (Polonya), Sergio Silva (Portekiz)

Kızılyıldız MTS: Mitrovic, Lazic 17, Jenkins 11, Jovic 6, Kuzmic 16, Simonovic 12, Wolters 2, Dobric, Guduric 2, Thompson 10, Bjelica 1, Simanic

Galatasaray Odeabank: Sinan Güler 8, Micov 11, Schilb 2, Pleiss 2, Göksenin Köksal 5, Fitipaldo 8, Daye 8, Tyus 1, Emir Preldzic 4, Diebler, Ege Arar 4, Can Korkmaz 5

1. Periyot: 20-17

Devre: 48-29

3. Periyot: 64-42

Yoğun güvenlik önlemleri

Sarı-kırmızılı takımın Sırp temsilcisi ile oynadığı maçlar, iki takım arasında 2014 yılında İstanbul'da oynanan maç öncesinde Kızılyıldız taraftarı Marko Ivkovic'in öldürülmesinin ardından gergin ve geniş güvenlik önlemleri altında geçiyor. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma öncesinde Sırp taraftarlar, detaylı aramanın ardından salona girdi. Salonun etrafında polis ve özel güvenliklerin yanı sıra çok sayıda askeri polis de güvenliği sağladı. Salonun içinde ise tribünler maçın başlamasından dakikalar önce doldu. Isınmak için parkeye çıkan takımlarını destekleyen Sırp taraftarlar, sarı-kırmızılı basketbolcuları ise ıslıkladı.

Ivkovic tezahüratı

Çok sayıda Kızılyıldız taraftarının üzerinde Marko Ivkovic'in fotoğrafının bulunduğu tişörtler giymesi dikkati çekti.

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman'ın salona girişi sırasında ıslıklayarak tepki gösteren Sırp taraftarlar, sık sık "Marko Ivkovic" diye tezahürat yaptı.



Taraftara çağrı



Kızılyıldız Basketbol Kulübü, güvenlik önlemleri nedeniyle salonun kapasitesinden daha az sayıda bilet basıldığını ve tüm biletlerin satışa çıktıktan kısa bir süre sonra tükendiğini açıklamıştı. Açıklamada ayrıca, "yüksek riskli" olarak nitelendirilen maça gelecek taraftarlara, sahaya yabancı madde atmamaları ve sadece sportif bir şekilde takımlarını desteklemeleri çağrısında bulunulmuştu.