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Dünya

Galatasaray kiraladığı Dzemaili ve Ontivero'nun maaşlarını ödemeye devam edecek

İki futbolcunun Galatasaray'a maliyeti 1.3 milyon Euro olacak

01 Eylül 2015 22:16

Blerim Dzemaili'yi Genoa'ya kiralayan Galatasaray, İtalyan kulübünden kiralama bedeli alınmayacağını ve oyuncunun 2.1 milyon Euro'luk maaşının 1.3 milyon Euro'sunun sarı kırmızılı kulüp tarafından ödeneceğini açıkladı. Galatasaray, Dzemaili gibi Ljubjlana'ya kiralanan Ontivero'nun maaşını karşılayacak.

Galatasaray, Blerim Dzemaili'nin, Serie A ekiplerinden Genoa'ya kiralandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten borsaya yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcularımızdan Blerim Dzemaili'nin 2015-2016 sezonu için Cricket and Football CLUB S.p.A. (Genoa)'ya geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Genoa Şirketimize geçici tansfer bedeli ödemeyecektir. Ayrıca kiralama dönemi içerisinde oyuncunun 2.100.000 EUR olan sabit transfer ücretinin 1.300.000 EUR'luk kısmı Şirketimizce ödenecektir."



Ontivero'nun maaşı da Galatasaray'dan



Galatasaray, Dzemaili gibi Ljubjlana'ya kiralanan Ontivero'nun maaşını karşılayacak. 2013-14 sezonunun devre arasında transfer edilen 20 yaşındaki Ontivero'nun, 450 bin Euro’luk maaşını Galatasaray karşılayacak.

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