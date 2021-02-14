Galatasaray-Kasımpaşa maçında 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 25. hafta maçında Galatasaray, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Hafta içinde Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray, lige seri hedefiyle dönüş yaptı. Fatih Terim'in öğrencileri, Kasımpaşa'yı yenerek üst üste 6. maçını kazanmak istiyor. 3 maçtır kazanamayan Kasımpaşa ise deplasmanda sürpriz peşinde olacak.

Galatasaray-Kasımpaşa 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Ryan Babel, Mostafa Mohamed.

Galatasaray'ın yedekleri: Fatih, Şener, Taylan, Henry Onyekuru, Belhanda, Donk, Emre Akbaba, Yedlin, Ozornwafor, Bartuğ.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tosic, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç Kara, Hajradinovic, Koomson, Hodzic, Thelin.

Kasımpaşa'nın yedekleri: Ramazan, Berk, Sadiku, Anıl, Eren, Varga, Feyzi, Furkan, Doğucan, Hasan Emre.

Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Erkan Özdamar'ın düdük çalacağı 90 dakika beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Galatasaray-Kasımpaşa maçı neden saat 16.00'da?

Bugün etkisini göstereceği tahmin edilen yoğun kardan dolayı, maç saati de 16.00'ya alınmıştı. Galatasaray'da, üyelerin karşılaşmayı kaçırmaması için kulüp tarafından saat bilgilendirmesi yapılıyor.

Galatasaray'da son durum

Sarı-Kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Feghouli ve Saracchi, maç kadrosunda yer almıyor. Arda Turan ile Oğulcan da cezaları sebebiyle kadroda yok. Halil Dervişoğlu da Covid testi pozitif çıktığı için karantina altında.

Kasımpaşa'da son durum

Ligin ilk yarısındaki maçta Galatasaray'ı mağlup eden Kasımpaşa'da, sarı kart cezalısı Yusuf Erdoğan kadroda yok. Tarkan, Jeanvier ve Drinkwater da sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Sadiku ile Luckassen'in oynayıp oynamayacağı ise maç saatine doğru netleşecek.

Belhanda ve Luyindama sınırda

Galatasaray'da Belhanda ve Luyindama bugünkü mücadeleye ceza sınırında çıkacak. Bu iki oyuncu, kart görmeleri halinde gelecek hafta ligdeki Alanya deplasmanında cezalı duruma düşecek.

Statta yoğun önlemler alındı

Özellikle İstanbul'u etkisi altına alması beklenen kar yağışı sebebiyle, Türk Telekom Stadı'ndaki çalışmalar devam ediyor. Brandayla kaplanan zemin, takımlar sahaya çıkmadan önce açılmayacak. Isıtıcılar da olası bir kar birikmesine karşın hazır bekletiliyor. Görevliler her türlü müdahale için gün boyu hazır tutulacak.