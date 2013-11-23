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Spor

Galatasaray karşısında 40 bin Ronaldo

Real Madrid UEFA Avrupa Şampiyonlar liginde Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmada taraftarlara 40 bin Cristiano Ronaldo maskesi dağıtma kararı aldı

23 Kasım 2013 19:53

Real Madrid UEFA Avrupa Şampiyonlar liginde Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmada taraftarlara 40 bin Cristiano Ronaldo maskesi dağıtma kararı aldı. Kararın Ronaldo'nun son haftalarda gösterdiği üstün başarı nedeni ile alındığı belirtildi.

Mehmet Çiftçi'nin Doğan Haber Ajansı'nda yer alan hanerine göre, "Santiago Bernabeu stadında 40 bin Cristiano Ronaldo'yuz" başlığındaki kampanyanın Real Madrid kulübüne yakınlığı ile bilinen iki taraftar derneği tarafından yürütüleceği öğrenildi. Stada girişte dağıtılacak maskeleri yüzüne geçirecek taraftarların Portekizli yıldızın sahaya adım atması ile sloganlar eşliğinde büyük destek vermesi bekleniyor.

Gruptan çıkmayı garantileyen Real Madrid'in Galatasaray karşılaşmasını tamamen Cristiano Ronaldo'ya adayacağı ifade edildi. Ayrıca, Real Madrid kulübünün de tüm taraftar dernekleri ile bir toplantı yaparak "27 Kasım tarihindeki maçta Ronaldo'ya özel ilgi gösterin" dediği belirtildi. Kararın Ronaldo'nun son haftalarda gösterdiği üstün başarı nedeni ile alındığı belirtildi.

 

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