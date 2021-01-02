Goran Pandev: Galatasaray, kariyerimdeki en büyük hataydı

Bir dönem Galatasaray forması giyen Goran Pandev, kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Galatasaray'da oynadığı zamanları da değerlendiren oyuncu, sarı-kırmızılılarda oynamanın kariyerindeki en büyük hata olduğunu dile getirdi.

Macedonianfootball'a verdiği röportajda kariyerine dair açıklamalarda bulunan Goran Pandev, İtalya'daki ve Türkiye'deki kariyeri ile ilgili konuştu. Galatasaray'a transfer olmasının kariyerinin en büyük hatası olduğunu dile getiren Pandev, "Ancak hayatta insanlar her zaman hata yapabilir. Ben ve ailem için büyük bir deneyimdi" dedi

"İtalya'da 6 takımda oynadım"

İtalya kariyeri ile ilgili konuşan Pandev, "İtalya'da 6 takımın formasını giydim. Tüm bu kulüplerle kariyerimde aşama kaydetmeme ve başarılı olmama yardımcı oldu. Tüm kulüplere saygı duydum ve elimden gelenin en iyisini yaptım. Inter'in bendeki yeri çok farklı ama. Onlara minnettarım" diye konuştu.

Büyük kulübe transfer olmanız için iyi bir menajere sahip olmanız gerekiyor"

Pandev transferlerde menajerin önemine değinerek, "Futbolcuların kaliteye sahip olması gerekiyor. Ayrıca günümüzde büyük bir takıma transfer olmanız için iyi bir menajere sahip olmanız gerekiyor. Şüphesiz menajerler ve aynı zamanda yöneticiler önemli bir rol oynuyor" diye belirtti.