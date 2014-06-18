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Spor

Galatasaray: Kararımızın arkasındayız

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynanacak şampiyonluk maçına çıkmama kararlarında 'Basketbol şubelerini kapatma gibi bir düşüncenin olmadığını' açıkladı

18 Haziran 2014 19:01

Galatasaray, Fenerbahçe Ülker ile oynanacak şampiyonluk maçına çıkmayacağını yinelerken, basketbol şubelerini kapatmak ve küçültmek gibi bir düşüncenin olmadığını duyurdu.

Galatasaray'ın resmi internet sitesinde yer alan, '17 Haziran duruşumuz sürecektir' başlıklı açıklama şöyle:

"Galatasaray Spor Kulübü’nün dün yaptığı tarihi açıklamanın sadece bir güne özel ve bir maçla ilgili tavır olmadığını herkesin bilmesini istiyoruz.

Kararlarımızın arkasındayız.

Türkiye’de her alanda sporun öncüsü olan Galatasaray, sporda adaletli ve ahlaklı bir düzenin kurulması için üzerine düşeni yapmaya devam edecektir.

17 Haziran açıklamamızda yer alan, Erkek ve Kadın Basketbol takımlarımızın önümüzdeki sezon lig yarışından çekilmesi seçeneği dahil başka adımların ilgili kurullarımızda değerlendirileceği hususu da; bu bağlamda ciddi bir uyarı olarak alınmalıdır.

Galatasaray Spor Kulübü’nün bu şubelerimizi kapatmak ve küçültmek gibi bir düşüncesi asla olmamıştır ve olmayacaktır. 

Bütün mücadelemiz, Türk sporunun ona zarar verenlerden arınması içindir.

Ahlaklı ve adaletli bir spor düzeninde, Galatasaray Erkek ve Kadın Basketbol takımları da, her branştaki sporcularımız da Türkiye’ye yeni ve onurlu zaferler armağan edecektir."

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