Galatasaray, Karabük'e ulaştı

Bülent DİKTEPE / SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)

Galatasaray, Kardemir Karabükspor ile yarın oynayacağı karşılaşma için konaklayacağı Safranbolu\'ya geldi. Sarı-kırmızılı takımı yüzlerce taraftar coşkuyla karşıladı.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu\'nda yarın saat 19.00’da Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, akşam saatlerinde otobüsle Safranbolu\'ya geldi. Kastamonu\'dan kara yoluyla şehre gelen sarı-kırmızılı kafileyi, Safranbolu ilçesinde konaklayacağı otelin önünde bir grup taraftar meşaleler yakarak karşıladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, otobüsten inen teknik direktör Fatih Terim\'e \'İmparator Fatih Terim\' sloganı atarak sevgi gösterilerinde bulundu. Bazı futbolcular, genç bir taraftarın selfie çekilme ricasını kırmadı. Barikatı aşan genç bir taraftar, Gomis\'e elindeki takımının formasını imzalattırmak istedi. Ancak taraftar Gomis\'in bakışları arasında polis tarafından uzaklaştırılmak istenildi. Bu sırada Gomis otele girerken taraftar, Yasin Öztekin\'e \'Abi gol atacaksın lütfen bırakma beni\' dedi. Yasin Öztekin taraftarın formasını imzaladı ve fotoğraf çektirdi. Galasaray kafilesi otele girerken dışarıda barikat arkasında bekleyen taraftarlar uzun süre takımları lehinde tezahüratta bulunduktan sonra otelin önünden ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Taraftarlar meşaleler yakarken

- Galatasaray otobüsünün otel önüne gelmesi

- Teknik ekip ve futbolcuların otobüsten inip otele girmesi

- Bir taraftarın Yasin Öztekin\'e forma imzalattırması, selfie çekilmesi

- Otel önünde bekleyen taraftarların tezahüratları