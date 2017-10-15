Galatasaray kaptanı Selçuk: "Taraftarların canları sağ olsun"

Galatasaray\'ın 2-0\'lık Atiker Konyaspor galibiyetinde büyük katkısı olan kaptan Selçuk İnan, maç sonunda yayıncı kuruluşa konuştu.

Tecrübeli oyuncu şunları söyledi:

\"Bugün her maç olduğu gibi kazanmak için sahaya çıktık. Dirençli bir takım vardı karşımızda. Sezon başından beri çok iyi hazırlanıp iyi çalışıyoruz. İstediklerimizi yansıtabiliyoruz. İyi bir takım olduk. Herkes birbirini seviyor, fedakarlık yapıyor. Güzel bir galibiyet aldık. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum.

Taraftarın yaptığı açıklamayla ilgili söylenecek bir şey yok. Canları sağ olsun. Ben hep söylüyorum taraftar bizim için itici bir güç. Biz şampiyon olmak için mücadele ediyoruz. Canları sağ olsun. Hedefimiz şampiyonluk. Son iki maçta süre aldığım için belki de iyi oynadım. Biz profesyoneliz. Elimizden geldiğince takıma yardımcı olmak benim görevim. Çok mutluyum galip geldiğimiz için. Asisti kimin yaptığı golü, kimin attığı önemli değil.\"

KONYA / DHA