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Spor

Galatasaray kalesine 40 yaşındaki Van der Sar

Ünal Aysal’ın televizyonda bahsettiği sürpriz, Manchester United’ın dünyaca ünlü file bekçisi çıktı.

20 Mayıs 2011 03:00

T24 - Ünal Aysal’ın televizyonda bahsettiği sürpriz, Manchester United’ın dünyaca ünlü file bekçisi çıktı. G.Saray, 40 yaşındaki eldivenle 1+1 yıllık sözleşme yapacak

Elmander’i kadrosuna katıp ilk bombayı patlatan ve gönüllerdeki teknik adam Fatih Terim’i G.Saray’ın başına geçiren başkan Ünal Aysal, tüm dünyanın tanıdığı bir kaleciyi de Florya’ya getiriyor. Sarı kırmızılılar, Manchester United’ın Hollandalı file bekçisi Edwin Van Der Sar ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Galatasaray’ın yeni başkanı Ünal Aysal, dün akşam NTV SPOR’da çıktığı programda “Hafta içinde yeni kaleciyi de görebilirsiniz. Çok sürpriz bir kaleci çıkabilir karşınıza” demişti.


Bırakmaktan vazgeçti

Bunun üzerine Aysal’ın işaret ettiği kaleciyi araştırdık. Ve o ismin Manchester United’in kalesini koruyan Van der Sar olduğu ortaya çıktı. Sarı kırmızılı yönetimin, İngiliz kulübü ile sözleşmesi sona eren 40 yaşındaki file bekçisini ikna ettiği ifade edildi. Futbolu bırakmayı düşünen Hollandalı ile yapılan görüşmeler sonucunda Van Der Sar’ın, Galatasaray’ın cazip teklifine olumlu yanıt verdiği kaydedildi.


Zapata gidiyor

Kariyerinde sayısız başarı bulunan eldivenin, 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacağı kulübe yakın kaynaklar tarafından da doğrulandı. Van Der Sar’ın bu teklif karşısında futbolu Manchester United yerine, Türkiye’de ve Galatasaray’da bırakacağı belirtildi.

Kalesini dünyaca ünlü bir markaya emanet etmeye hazırlanan sarı kırmızılı takım, mevcut kalecilerinden Zapata’nın ise 500 bin Euro’luk tazminatını ödeyerek sözleşmesini fesh edecek.

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