Galatasaray kalecisi Fatih Öztürk, vertigo hastalığına yakalandı

Galatasaray'da forma şansı bulamayan kaleci Fatih Öztürk'ün Vertigo hastalığına yakalandığı öğrenildi. Bu hastalığın tecrübeli kalecinin futbol hayatına bir etkisi olup olmayacağı tedavi sonrası belli olacak.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fatih Öztürk, Vertigo hastalığına yakalandı. 35 yaşındaki eldivenin sarı-kırmızılıların Antalya Kampı kadrosundan ayrılması gündemde.

Ajansspor'un elde ettiği bilgilere göre ise Fatih Öztürk, bir hafta tedavi görecek. Pazartesi günü ise çalışmalara başlaması bekleniyor.

Vertigo hastalığı nedir?

Vertigo, sizin veya gördüklerinizin döndüğünü hissetmenize yol açan bir histir. Sıklıkla bulantı, kusma ve denge kaybı bu duruma eşlik edebilir. Vertigo genellikle baş dönmesi olarak adlandırılmaktadır. Ancak gerçekte her baş dönmesi vertigo değildir. Vertigoda ataklar belli belirsiz olabileceği gibi, kişinin günlük işlerini yapmasına engel olacak kadar şiddetli de olabilir.

Bu sezon ilk kez Trabzonspor maçında sahaya çıktı

Galatasaray’ın deneyimli kalecilerinden Fatih Öztürk, bu sezon ilk kez Trabzonspor karşısında süre aldı. Muslera’nın sakatlığından sonra kaleyi devralan İsmail Çipe’nin istenilen performansı sergileyememesi sonrasında kaleyi devralan Fatih Öztürk, bu sezon ilk kez Trabzonspor karşısında sahaya çıktı.