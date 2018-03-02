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Spor

Galatasaray kafilesi Kastamonu'da

Forma isteyen taraftar otobüsün önünü kesti Gürkan YILMAZ / KASTAMONU, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında yarın Kardemir Karabükspor ile oynayacağı mücadele öncesi Kastamonu'ya gelen Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet, taraftarlar ta

02 Mart 2018 23:00

Forma isteyen taraftar otobüsün önünü kesti

Gürkan YILMAZ / KASTAMONU, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 24\'üncü haftasında yarın Kardemir Karabükspor ile oynayacağı mücadele öncesi Kastamonu\'ya gelen Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet, taraftarlar tarafından sevgi gösterisi ile karşılandı. 
Kastamonu Havalimanı\'na özel uçakla gelen Galatasaray kafilesi, taraftarlar tarafından karşılandı. Kastamonu Havalimanı\'nda teknik direktör Fatih Terim ve futbolcular ile hatıra fotoğrafı çektiren taraftarlardan bir tanesi Fatih Terim\'den forma istedi. Formanın otobüsten getirilmesini isteyen Terim, formanın gelmemesi üzerine Karabük\'e takımı götürecek olan otobüse bindi. Formayı alamayan taraftar ise otobüs hareket ettikten sonra otobüsün önünü kesti. Güçlükle polis tarafından uzaklaştıran taraftar için otobüsten \"Maçtan sonra vereceğiz\" anonsu yapıldı.
Takım otobüsü daha sonra taraftarların alkışları arasında Karabük\'e doğru yola çıktı.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Futbolcuların havalimanına girişi
- Fatih Terim\'e çiçek verilmesi
- Fatih Terim ile forma isteyen taraftarın diyaloğu
- Taraftarın otobüsün önünü kesmesi

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