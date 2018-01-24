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Spor

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı ikinci galibiyetine uzandı

Galatasaray - Grot Budowlani Lodz: 3-0 İSTANBUL, (DHA) CEV Şampiyonlar Ligi kadınlar kategorisindeki temsilcilerimizden Galatasaray, D Grubu'nda oynadığı üçüncü maçında Polonya'nın Grot Budowlani Lodz takımını 3-0 mağlup ederek üçüncü maçında ikinci gal

24 Ocak 2018 00:03

Galatasaray - Grot Budowlani Lodz: 3-0

İSTANBUL, (DHA)

CEV Şampiyonlar Ligi kadınlar kategorisindeki temsilcilerimizden Galatasaray, D Grubu\'nda oynadığı üçüncü maçında Polonya\'nın Grot Budowlani Lodz takımını 3-0 mağlup ederek üçüncü maçında ikinci galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılı ekip, TVF Burhan Felek Voleybol Salonu\'nda oynanan müsabakadan 25-16, 25-21 ve 25-16\'lık setlerle 3-0 galip ayrıldı.
Temsilcimiz, D Grubu\'ndaki üçüncü karşılaşmasında, 6 Şubat Salı günü, TSİ 20:00\'de, Polonya\'nın Grot Budowlani Lodz takımı ile karşılaşacak.

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