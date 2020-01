Galatasaray Kadın Basketbol Takımı yeni transferlerini basına tanıttı

Can Topsakal: \"Taraftarları memnun eden bir performans ortaya koyacağız\"

\"Rakiplerle aramızdaki bütçe farkını Galatasaraylılık ruhuyla aşacağımızdan emenim\"

Marina Maljkovic : \"Saygı duyulacak bir kadro kurduk\"

Işıl Alben: \"FIBA Avrupa Ligi\'nde oynayacak olmak bizi mutlu ediyor\"

Türk Telekom Stadı\'nda düzenlenen basın toplantısına, basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Can Topsakal, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı başantrenörü Marina Maljkovic ve takım kaptanı Işıl Alben katıldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Can Topsakal yeni sezonda hem Türkiye\'de hem de Avrupa\'da ses getiren ve taraftarları memnun eden bir performans ortaya koyacaklarını söyledi.

Geçen sezonu ilk 4 sırada tamamladıklarını ifade eden Topsakal, şunları kaydetti:

\"Galatasaray, yarıştığı bir kulvarda şampiyonluk ipini göğüslemediyse, elde edilen neticeler camiamız için asla yeterli değildir. Galatasaray\'ın mevcut ekonomik dengeleri içinde kurulan takımımızın, rakipleriyle arasındaki bütçe farkını Galatasaraylılık ruhuyla aşacağından son derece eminim.\"

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Marina Maljkovic ise, geçen sezon elde edilen başarının takım olarak çalışmanın bir sonucu olduğunu aktardı.

Bu sezon FIBA Avrupa Ligi\'nde çok saygı duyulacak bir kadro kurduklarını bildiren Maljkovic, \"Bunun için yönetimimize teşekkür ediyorum. Şimdi bizim için bu taraftarlara kaliteli ve iyi basketbol gösterme zamanı. Taraftarlarımızı maçlara davet ediyorum.\" diye konuştu.

Sarı-kırmızılıların takım kaptanı Işıl Alben de yeniden FIBA Avrupa Ligi\'nde oynayacak olmalarının kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Toplantının ardından Can Topsakal, yeni transferlere formalarını takdim etti.

Yeni transferlerden Olivia Epoupa 0, Özge Kavurmacıoğlu 1, Ayşegül Günay 7, Jelena Dubljevic 11, Gintare Petronyte 13, Gizem Başaran 15, Merve Uygül 17 ve Chatilla Van Grensven ise 23 numaralı formayı giyecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Can Topsakal\'ın açıklamaları

-Başantrenör Marina Maljkovic\'in açıklamaları

- Işıl Alben\'in açıklamaları

-Toplu fotoğraf çekimi

Serhan TÜRK/İSTANBUL,(DHA)