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Spor

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, EuroCup şampiyonu oldu

Reyer Venezia: 72 - Galatasaray: 65 İSTANBUL,(DHA) -  SALON: Palasport Taliercio HAKEMLER: Andris Aunkrogers (Letonya), Janusz Calik (Polonya), Boris Krejic (Slovenya) REYER VENEZİA: Williams 16, Carangelo, De Pretto 9, Ruzickova 12, Little 8, Kacerik,

19 Nisan 2018 02:12

Reyer Venezia: 72 - Galatasaray: 65

İSTANBUL,(DHA) - 

SALON: Palasport Taliercio
HAKEMLER: Andris Aunkrogers (Letonya), Janusz Calik (Polonya), Boris Krejic (Slovenya)
REYER VENEZİA: Williams 16, Carangelo, De Pretto 9, Ruzickova 12, Little 8, Kacerik, Micovic, Walker 11, Dotto 4, Bestagno 12
GALATASARAY: Epoupa 4, Işıl Alben 8, Quigley 5, Dubljevic 8, Petronyte 19, Kobryn, Davis 21, Tuğba Taşcı
1. PERİYOT: 16-20
DEVRE: 38-34
3. PERİYOT: 58-52

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA EuroCup finali rövanş maçında Reyer Venezia\'ya 72-65 mağlup olmasına rağmen ilk maçta elde ettiği 22 sayılık avantajla şampiyon oldu.
İstanbul\'da oynanan finalin ilk karşılaşmasını 90-68\'lik skorla kazanan Galatasaray, rövanş maçında 7 sayı farkla yenilmesine karşın FIBA EuroCup\'ta şampiyonluğa ulaştı. İtalya\'nın Venedik kentinde oynanan maça çekişmeli başlayan Galatasaray, Işıl, Petronyte ve Quigley\'nin üst üste basketleriyle beş dakikada 5-10 öne geçti. Venezia ise üç sayı çizgisinin gerisinden ve pota altından bulduğu sayılarla çeyreğin bitimine üç dakika kala durumu 10-12\'ye getirdi. Çeyreğin son bölümlerinde Davis ile potaya giden sarı-kırmızılılar Dubljevic ve Petronyte\'nin serbest atış isabetleriyle ilk 10 dakikayı 16-20 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe top kayıplarıyla başlayan Galatasaray, 10-0\'lık seri yiyerek üstünlüğü rakibine verdi (26-20). Rakibin serisini bozan isim ise Quigley oldu: 26-21. Bu bölümlerde savunmasını sertleştiren takımımız Işıl\'dan gelen üç sayılık isabetle skoru 28-24\'e getirdi. Çeyreğin altıncı dakikasına girilirken Venezia 30-24 öne geçen taraf oldu. Bu bölümde koç Marina Maljkovic molasına başvurdu. Son bölümler 4-6 sayılık fark barajında geçilirken son iki dakikaya 34-30\'luk skorla girildi. Kalan sürede Davis\'ten gelen 4 sayıyla farkı koruyan sarı-kırmızılı takım devreye 38-34 geride girdi. İlk yarı sonunda en skorer oyuncumuz kaydettiği 12 sayıyla Petronyte olurken Davis 10, Işıl 5 sayı kaydetti.
Üçüncü çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken Petronyte ve Işıl\'dan gelen sayılarla 25\'inci dakikaya 47-43\'lük skorla girildi. Bu bölümün ardından Venezia hücumda verimliliğini artırarak farkı çift hanelere çıkarınca koç Marina Maljkovic son üç dakikaya girilirken molasına başvurdu (54-43). Molanın ardından takımımızda sahneye çıkan isim Kaela Davis oldu. Üst üste iki hücumdan 6 sayı çıkaran Amerikalı guard son bir buçuk dakikaya girildiğinde durumu 56-49\'a taşıdı. İtalyan ekibi yıldız oyuncuya önlem almakta zorlanırken Davis atmaya devam ediyordu. Amerikalı bir üçlük daha bulurken maçtaki 21\'inci sayısını kaydetti ve rakibine molayı aldırdı (56-52). Mola dönüşünde Reyer Venezia, 2 sayı bularak final periyoduna 58-52 önde girdi.
Dördüncü çeyreğe Reyer Venezia iyi girdi ve 33\'üncü dakikada farkı çift hanelere çekti: 64-54. Bu bölümün ardından oyunda sakin kalmayı başaran Galatasaray, hücum sürelerini de iyi kullanarak son dört dakikaya 68-59 geride girdi. Riquna Williams\'ın sayısına Petronyte cevabı verince Venezia molaya gitti (70-61). Mola dönüşünde savunma sertliğini artıran Galatasaray, Quigley ile orta mesafeli isabeti bularak bitime 01:45 kala skoru 72-63\'e getirdi. Son dakikalara girilirken ise Dubljevic\'in sayısıyla fark 7\'ye kadar indi (72-65). Kalan sürede rakibine sayı şansı tanımayan sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmadan 72-65\'lik skorla mağlup ayrılsa da FIBA EuroCup\'ı şampiyon olarak tamamladı. 

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