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Spor

Galatasaray Kadın Basketbol Takım, Koronavirüs nedeniyle Euroleague katılamayacağını açıkladı

29 Kasım 2020 15:29

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Euroleague Women 1. Grup aşamasında mücadele etmeye hazırlanırken Koronavirüs vakalarının fazla olması nedeniyle turnuvaya katılamayacağını açıkladı.

Sarı-kırmızılılardan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Galatasaray Kadın Basketbol Takımımız, 1-4 Aralık 2020 tarihleri arasında Macaristan’ın Sopron kentinde düzenlenecek EuroLeague Women birinci grup aşamasına takımımızda son bir haftada üç oyuncumuzun PCR testlerinin pozitif çıkması ve oyuncularımızın Covid-19 semptomları göstermesi sebebiyle katılmayacaktır. Oyuncu, idari ve teknik heyetimizin geri kalanının PCR testleri negatif olmasına rağmen, FIBA Avrupa ile yapılan görüşmeler ve FIBA Sağlık Komisyonu’nun tavsiyesi ışığında ekibimizin birinci dereceden temaslı olarak kabul edilmesi ve yüksek risk taşıması sebebiyle takımımızın katılımı bu turnuva için iptal olmuştur.

Takımımızın turnuvada oynayacağı maçların statüsü hakkındaki karar, ilgili makamlar tarafından ileri bir tarihte açıklanacaktır” ifadelerine yer verildi.

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