Galatasaray iyi başladı, kötü bitirdi

Euroleague'in son sırasında bulunan Galatasaray Odeabank, 11 sayı öne geçtiği maçta Panathinaikos'a 84-79 mağlup olarak gruptan çıkma umudunu iyice tüketti!

Euroleague’in 21. haftasında temsilcimiz Galatasaray Odeabank, sahasında Yunan devi Panathinaikos’u ağırladı. Abdi İpekçi Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 84-79’luk skorla kaybederek son 9 haftaya girilen ligde play-off umudunu zora soktu.

Karşılaşmaya dış atışlarda etkili başlayan Galatasaray Odeabank, hızlı hücumlardan da bulduğu sayılarla ilk 4 dakika sonunda skoru 12-3 yaptı. Bourousis ve Gabriel ile pota altından etkili olan Panathinaikos, skoru 14-9'a getirdi. Micov ile 3 sayı çizgisinden, Pleiss ile de boyalı alandan basketler bulan sarı-kırmızılılar, farkı 11'e çıkararak skoru 20-9 yaptı. Pleiss ile hücumda ve savunmada etkili oyununu sürdüren Galatasaray Odeabank, periyodu 24-18 önde tamamladı.

İkinci periyoda Daye ve Schilb'in sayılarıyla başlayan sarı-kırmızılılar, farkı çift hanelere çıkararak skoru 28-18 yaptı. Singleton, Gabriel ve Pappas ile basketler bulan Yunan ekibi, 13-0'lık seri yaptı ve 34-31 öne geçti. Galatasaray Odeabank; Sinan ve Micov ile oyunda dengeyi sağlasa da Panathinaikos, Rivers ve Singleton'ın sayılarıyla devreye 43-40 önde girdi.

Feldeine ve Calathes'in sayılarıyla üçüncü periyota başlayan Yunan ekibi, 12-0'lık seri yakalayarak farkı çift hanelere çıkardı ve skoru 57-44'e getirdi. Panathinaikos'un serisini sonlandıran Galatasaray, Schilb'in 3'lükleri ile tekrar maça ortak oldu ve 62-56 yaptı. Sarı-kırmızılılar; Diebler ile üst üste üçlükler bulsa da Yunan ekibi periyodu 68-64 önde kapadı.

Son periyoda James ve Singleton'ın basketleri ile başlayan Panathinaikos, skoru 75-66'ya getirdi. Sinan ve Tyus ile 6-0'lık seri yakalayan Galatasaray, farkı 5 sayıya indirdi ve skoru 77-72 yaptı. Sarı-kırmızılılar, Tyus ve Göksenin ile farkı kapatmaya çalışsa da Yunan ekibi parkeden 84-79 galip ayrıldı.

Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar, bu sezonki 15. mağlubiyetini yaşarken, Yunan ekibi ise 12. galibiyetini elde etti. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu Panathinaikos'ta 18 sayı ile oynayan James olurken, Galatasaray'ı 15 sayı ile oynayan Pleiss sırtladı.

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Luigi Lamonica, Milivoje Jovcic, Anne Panther

Galatasaray Odeabank: Micov 14, Fitipaldo, Tyus 7, Schilb 14, Pleiss 15, Daye 2, Sinan Güler 11, Diebler 11, Göksenin 5

Panathinaikos: Singleton 15, Nichols 3, Rivers 5, James 18, Fotsis, Pappas 2, Feldeine 15, Charalampopoulos, Gabriel 5, Gentile, Bourousis 6, Calathes 10

1. periyot: 24-18 (Galatasaray Odeabank lehine)

Devre: 43-40 (Panathinaikos lehine)

3. periyot: 68-64 (Panathinaikos lehine)