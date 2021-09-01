Galatasaray'ın yeniden kiraladığı Halil Dervişoğlu, İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın Brentford'dan yeniden kiraladığı Halil Dervişoğlu, KAP açıklamasının ardından İstanbul'a geldi.

Galatasaray’ın KAP açıklaması yaptığı Halil Dervişoğlu, İstanbul’a geldi. İstanbul Havalimanı’nda basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Halil Dervişoğlu: “Çok mutluyum. İnşallah 1 sezon daha Galatasaray’da geçireceğim. Ailecek çok mutluyuz”

İşte KAP’a yapılan açıklama:

“Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi ve ön alım hakkı konusunda görüşmelere başlanmıştır.”

Milli oyuncunun sağlık kontrollerinden geçerek akşam saatlerinde ise sarı-kırmızılı kulüp ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu, Galatasaray’dan yıllık 8 milyon TL garanti maaş alacak.