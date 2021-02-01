Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın yeni transferi Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed, İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın Mısır ekibi Zamalek'ten transfer ettiği ve askerlik evrakları nedeniyle İstanbul’a gelişi sarkan Mostafa Mohamed'i taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı.

Askerlik konusunda bir evrak eksikliği nedeniyle dün gece İstanbul'da olması beklenen Mostafa Mohamed ile ilgili sorun çözüldü. Son işlemlerini halletikten sonra uçağa binen genç yıldız, İstanbul'a iniş yaptı. Genç forveti, Galatasaray Futbol A Takımı’nın idari personeli karşıladı.

Sarı-kırmızılı kulübün 1,5 sezonluğuna kadrosuna kattığı 23 yaşındaki golcü, Mısır'ın başkenti Kahire'den hareket eden Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Mostafa Mohamed, kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.

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