Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da

Galatasaray'ın yeni transferi Cicaldau İstanbul'a geldi. 24 yaşındaki 10 numara öğle saatlerinde sağlık kontrolünden geçtikten sonra 5 yıllık resmi sözleşme imzalayacak.

Cicaldau'yu taşıyan tarifeli uçak 9.15'te Romanya'dan kalkarak 10.53'te İstanbul havalimanına iniş yaptı.

24 yaşındaki 10 numara öğle saatlerinde sağlık kontrolünden geçtikten sonra 5 yıllık resmi sözleşme imzalayacak.

Romanya'nın Universitatea Craiova takımından 6 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan %20 payla transfer edilen Cicaldau'nun yıllık 1 milyon Euro kazanması bekleniyor.