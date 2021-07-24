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Spor

Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da

24 Temmuz 2021 11:25

Galatasaray'ın yeni transferi Cicaldau İstanbul'a geldi. 24 yaşındaki 10 numara öğle saatlerinde sağlık kontrolünden geçtikten sonra 5 yıllık resmi sözleşme imzalayacak.

Cicaldau'yu taşıyan tarifeli uçak 9.15'te Romanya'dan kalkarak 10.53'te İstanbul havalimanına iniş yaptı.

24 yaşındaki 10 numara öğle saatlerinde sağlık kontrolünden geçtikten sonra 5 yıllık resmi sözleşme imzalayacak.

Romanya'nın Universitatea Craiova takımından 6 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan %20 payla transfer edilen Cicaldau'nun yıllık 1 milyon Euro kazanması bekleniyor.

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