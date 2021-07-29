Galatasaray'ın yeni transferi Cicaldau, St. Johnstone maçında oynayabilecek mi?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PSV Eindhoven'a elendi ve UEFA Avrupa Ligi 3. eleme aşamasına kaldı. Galatasaray bu aşamada St. Johnstone ile eşleşti. Takıma yeni katılan oyuncuların UEFA Avrupa Ligi listesinde olup olmayacağı merak edilirken geçen günlerde transfer edilen Cicaldau'nun, Craiova takımıyla Konferans Ligi maçında oynadığı için listede yer alamayacağı belirtildi.

Galatasaray , UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PSV Eindhoven'a elendi ve UEFA Avrupa Ligi'nden yoluna devam edecek. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme aşamasında St. Johnstone ile eşleşirken bir şok yaşadı.

Yeni transfer Alexandru Cicaldau'nun Craiova takımıyla UEFA Konferans Ligi'nde Laçi takımına karşı oynadığı için UEFA Avrupa Ligi listesinde yer alamayacağı öğrenildi. (Fanatik)