Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Torrent'in ilk açıklaması, medyayı yalanlamak oldu

Galatasaray'ın teknik direktörlük için anlaşmaya vardığı İspanyol Domenec Torrent, İstanbul'a geldi.

Teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından anlaşma sağlanan 59 yaşındaki çalıştırıcı, İspanya'nın Barcelona kentinden kalkan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyesi Işıtan Gün ve Özgür Kalelioğlu'nun karşıladığı Torrent'in, Galatasaray Kulübü ile uzun zamandır görüştüğünü söylediği ifade edilmişti. Ancak Torrent, sosyal medya hesabından yalanlama yaptı.

Torrent, "Galatasaray gibi büyük bir camiada olmaktan çok mutlu ve heyecanlıyım. İnişim sonrasında “Galatasaray’la uzun süredir görüşüyordum” diye bir beyanatım olmamıştır" ifadelerini kullandı.

İspanyol teknik adam, kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.