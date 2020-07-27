Galatasaray'ın yeni sezonda forma sponsoru belli oldu

Galatasaray Kulübü, 2020-2021 sezonundan başlamak üzere iki sezon için anlaştıkları göğüs sponsorunu duyurdu. Araç kiralama firması 'SIXT rent a car' iki yıllık anlaşma imzalayan sarı-kırmızılı ekip, opsiyonlarıyla birlikte 58 milyon liraya yakın fazla para kazanacak.

Galatasaray'dan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

Kulübümüz, dünyaca ünlü araç kiralama firması SIXT rent a car ile 2 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı. Yapılan anlaşmaya göre SIXT rent a car yeni forma göğüs sponsorumuz oldu.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde Başkanımız Mustafa Cengiz, İkinci Başkanımız Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcımız Yusuf Günay, Bor Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan ve Bor Holding Yönetim Kurulu Üyesi Müge Çetin yer aldı.

Kulüplerin yaşadığı ekonomik zorluklar göz önüne alındığında yapılan bu sponsorluk anlaşmaları ile Galatasaray'ın, marka gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu dile getiren Başkanımız Mustafa Cengiz, " Türk futbolunun içinde bulunduğu bütün maddi zorluklara karşın, Galatasaray ne kadar büyük bir marka olduğu bugün kanıtlandı. Galatasaray göğüs sponsorunu da buldu. Biraz önce anlaşmayı imzaladık. Bunun Galatasaray camiasına ve Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim. Önümüzdeki iki sezon için göğüs sponsorumuz, dünya çapında dev bir araç kiralama şirketi olan SIXT rent a car. Bu sözleşme opsiyonlarıyla birlikte 40 milyonu aşkın bir rakama denk geliyor. Bu, özellikle Türk futbolunun sponsorlar açısından sıkıntılı olduğu süreçte müthiş bir hamle. " şeklinde konuştu.

İmzalanan bu sponsorluk anlaşması ile dünya markalarının buluştuğunu vurgulayan İkinci Başkanımız Abdurrahim Albayrak, "Bir dünya markası olan Galatasaray ile bir başka dünya markası olan SIXT rent a car, bir oldu, beraber oldu. 'Alles Gute' diyorum. 1972 yılında Almanya Münih'te çalışmıştım. Merkezi Münih'te bulunan bu araç kiralama şirketi köklü bir dünya markası. Hepsinden önemlisi iki önemli dünya markasının bir araya gelmesinin Galatasaray'a ve SIXT rent a car markasına neler kazandıracağını hep beraber göreceğiz. Bu anlaşmanın hem Galatasaray ailesine hem de SIXT Türkiye’ye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bor Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan ise, " Uluslararası arenada başarısını kanıtlamış, lider futbol takımlarından Galatasaray’a, SIXT rent a car olarak sponsor olmaktan dolayı mutluyuz. SIXT rent a car, dünyanın en büyük araç kiralama şirketlerinden biridir ve 100’den fazla ülkede faaliyet göstermektedir. SIXT Türkiye olarak Türk sporuna katkılarımız devam edecektir. Anlaşmalarımızı daha büyüterek, Galatasaray ile olan sponsorluk iş birliğimizde gönül verdiğimiz takımımızla beraber yolculuğumuza devam ediyoruz. Başkanımıza ve sayın yönetim kurulu üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Markalarımızı kalkındırmak ve sonsuza kadar hep beraber olmak için güzel bir yolculuğa hep beraber devam edeceğiz." diye konuştu.