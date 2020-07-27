Galatasaray'ın yeni sezon formaları satışa çıktı, işte fiyatlar

Süper Lig'i 6. sırada tamamlayan Galatasaray, yeni sezon formalarının tanıtımını yapmadan önce GS Store internet sitesinden satışa çıkardı. İşte sarı kırmızılıların yeni sezon forması ve fiyatı...

Yeni sezon öncesinde takımdaki kiralık ve sözleşmesi sona eren oyuncular sarı kırmızılı takımla vedalaştı, takıma takviye yapmak için transfer çalışmaları başladı.

Yeni sezon gelişmelerinden birisi de takımın giyeceği 2020-2021 sezonu formalarıydı. Geçtiğimiz günlerde bir internet sitesinden sızdırılan fotoğraflar sarı kırmızılı takımın gelecek sezon giyeceği formaları göstermişti.

Galatasaray da bugün GS Store internet sitesinden daha tanıtımı yapılmadan formaları satışa çıkardı. Bu sezon Türkiye'de futbolcuların giydiği maç formaları değil, taraftarlar için üretilen formalar satışa çıkacak. Aralarında ciddi farklar var. Yüksek kur nedeniyle böyle bir karar alınmış.

İşte sarı kırmızılı takımın gelecek sezon giyeceği formalar ve fiyatı...