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Spor

Galatasaray'ın yeni kalecisi Inaki Pena oluyor

Pena, bu sezon Barcelona B forması İle İspanya 3. liginde 9 maçta forma giydi, 8 gol yedi ve 4 maçta da kalesini gole kapattı

30 Ocak 2022 08:24

Galatasaray'ın, Barcelona B forması giyen Inaki Pena'yı sezon sonuna kadar kiraladığı belirtildi.

Galatasaray’ın yeni kalecisi Inaki Pena oluyor.

NTV Spor'un haberine göre sarı-kırmızılılar, Barcelona B takımında forma giyen 22 yaşındaki futbolcu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardı.

İspanyol kaleci, kısa süre içerisinde İstanbul’a gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacak ve Salı günü başlayacak Antalya kampına katılacak.

Inaki Pena, bu sezon Barcelona B forması İle İspanya 3. liginde 9 maçta forma giydi, 8 gol yedi ve 4 maçta da kalesini gole kapattı.

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