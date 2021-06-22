Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, mazbatasını aldı

Galatasaray'da yeni dönem resmen başladı! Başkan Burak Elmas ve yönetimi mazbatalarını aldı.

Galatasaray Kulübü’nün 38. başkanı olan Burak Elmas ve 90. yönetim kurulu, Türk Telekom Stadı’nda gerçekleştirilen törenle mazbatalarını aldı. Böylelikle sarı-kırmızılı kulüpte Elmas dönemi resmen başladı.

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim de yeni yönetimin mazbatalarını almasıyla yarın (Çarşamba) yeni sözleşmeye imza atacak.

Mazbata törenini ardından GS TV’de açıklamalarda bulunan Burak Elmas, “Bir sürü tebrik mesajı aldım. Hepsine teşekkürler. Çok uzun ve zorlu bir süreç başlıyor. Pazar gününden itibaren planları yapmaya başladı. Göreve resmen başlayacağız birazdan. Galatasaray’a yakışan bir seçim oldu. Artık seçim bitti ve kimse kaybetmedi. Galatasaray’ı güzel günlere taşımak için birlikte savaşacağız. Biz Ekim ayından bu yana çalışıyoruz. Yönetimdeki arkadaşlarımın tümü projelerini gerçekleştirmek için sabırsızlanıyor” ifadelerini kullandı.