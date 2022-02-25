Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Barcelona

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu. Galatasaray Barcelona ile eşleşti.



Son 16 Turu’nda ilk maçlar 10 Mart 2022'de, rövanşlar 17 Mart 2022'de oynanacak. Bu turu geçen takımlar, Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde çekildi.

Galatasaray, Barcelona ile eşleşti.

Kuraya seribaşı olarak katılan temsilcimiz ilk maçını 10 Mart Perşembe günü deplasmanda, rövanşı ise 17 Mart Perşembe günü evinde oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde final müsabakası 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda yapılacak.

Avrupa Ligi'nde son 16 eşleşmeleri şu şekilde:

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oluyor. Kura çekimini canlı yayında bu sayfada takip edebilirsiniz. Son 16 Turu’nda ilk maçlar 10 Mart 2022'de, rövanşlar 17 Mart 2022'de oynanacak. Bu turu geçen takımlar, Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselecek.