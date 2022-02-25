Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna kalan takımlar belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında son 16'ya kalan takımlar oynanan 8 karşılaşmanın ardından belirlendi.

Sonuçların ardından, Porto, Sevilla, Leipzig, Atalanta, Barcelona, Rangers, Real Betis ve Braga son 16 turuna adını yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında 8 grup lideri de doğrudan son 16 turuna yüksellmişti. Galatasaray'ın da aralarında bulunduğu 8 takım arasında yer alan Kızılyıldız (Sırbistan), Eintracht Frankfurt (Almanya), Leverkusen (Almanya), Lyon (Fransa), Monaco (Fransa), Spartak Moskova (Rusya), West Ham (İngiltere)), son 16 turunda mücadele edecek.

Bu akşam oynanan Napoli-Barcelona maçı öncesi oyuncular, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle birlikte savaş karşıtı pankart açtılar.

25 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek son 16 turu eşleşmelerinde maçlar ise 10 ve 17 Mart'ta yapılacak.

Son 16 play-off turu rövanş maçları ve ilk maçları skorları şöyle:

Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 1 - Sevilla (İspanya): 0 (1-3)

Real Sociedad (İspanya): 1 - Leipzig (Almanya): 3 (2-2)

Olympiakos (Yunanistan): 0 - Atalanta (İtalya): 3 (1-2)

Lazio (İtalya): 2 - Porto (Portekiz): 2 (1-2)

Napoli (İtalya): 2 - Barcelona (İspanya): 4 (1-1)

Rangers (İskoçya): 2 - Borussia Dortmund (Almanya): 2 (4-2)

Real Betis (İspanya): 0 - Zenit (Rusya): 0 (3-2)

Braga (Portekiz): 2 - Sheriff (Moldova): 0 (0-2) - Penaltılarla 3-2 Braga turu geçti.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?

UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura töreni 25 Şubat Cuma günü(yarın) yapılacak. Son 16 turu eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi saat 14.00'te başlayacak. Galatasaray lider tamamladığı için kura çekimine seribaşı olarak katılacak.

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde ne kadar gelir edecek?

UEFA AVRUPA LİGİ KATILIM PARALARI: 3 milyon 63 bin Euro

GALİBİYET: 630 bin Euro

BERABERLİK: 210 bin Euro

Avrupa Ligi grubunu lider tamamlayan her takım 1.1 milyon bonus kazandı. Galatasaray, E Grubu'nda 3 galibiyet 3 beraberlikle lider olarak tur atlamıştı.

SON 16 TURU: 1.2 milyon Euro

ÇEYREK FİNAL: 1.8 bin Euro

YARI FİNAL: 2 milyon 800 bin Euro

FİNAL: 4 milyon 600 bin Euro

ŞAMPİYON: 4 milyon Euro

UEFA, ayrıca katılan takımlarla turnuva dışındaki ekiplere naklen yayınlardan gelen paralardan da ödeme yapacak.