Galatasaray'ın Türk Telekom sponsorluğu en değerli 5 anlaşma arasında

Dünyanın en değerli stadyum sponsorluklarının incelendiği bir araştırmaya göre; Galatasaray, Türk Telekom'la ile yaptığı stadyum ismi hakkı anlaşmasıyla dünyanın dördüncü büyük sponsorluk iş birliğine imza attı.

Sarı-kırmızılılar, 2011 yılında yapılan ve 2021 sezonunda bitecek olan anlaşma gereğince yılda 9 milyon 600 bin Euro'yu kasasına koyuyor.



Stadyum sponsorluğunda zirvede Manchester City yer alıyor. İngiliz devi, Etihad Airways'le 2011-2021 yılları için yaptığı anlaşma gereği her sene 17 milyon 100 bin Euro kazanıyor.



Listenin ikinci sırasında ise Mercedes Benz'le sözleşme imzalayan MLS ekibi Atlanta United var. ABD ekibi, 2044 yılında bitecek olan anlaşma kapsamında yıllık 10 milyon 700 bin Euro kazanıyor.

"Galatasaray'ın sözleşmesini 1 yıl uzatması kulübe büyük katkı sağlar"

KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Kulüpler için stadyum sponsorlukları en önemli gelir kaynağı… Forma sponsorluğunun yanı sıra kulüpler, stadyumlarının ismi hakkını büyük şirketlere vererek gelir elde ediyorlar. Önümüzdeki dönemde yeni stadyum yapımlarıyla bu tarz sponsorluklar daha da artacaktır. Galatasaray'ın Türk Telekom'la olan sözleşmesini bir yıl daha uzatması kulübe büyük katkı sağlayacaktır'' dedi.

İşte en değerli beş stadyum sponsorluk anlaşması: