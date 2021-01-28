Galatasaray'ın transferde hedefi Ferro

Galatasaray yönetimi, Sassuolo'nun Kaan Ayhan'ın ayrılığına onay vermemesi nedeniyle rotayı Portekiz'e çevirdi. B planını devreye sokan sarı-kırmızılı kurmaylar, Benfica'nın 23 yaşındaki stoperi Ferro'yu kiralamak için harekete geçti.

Ara transfer döneminde savunma hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray aradığı stoperi Portekiz'de buldu.

Listenin ilk sırasına milli futbolcu Kaan Ayhan'ı alan ancak Sassuolo'nun satmak istememesi üzerine alternatif isimlere yönelen sarı-kırmızılılar, Benfica forması giyen Ferro'yu gündemine aldı.

Galatasray, 23 yaşındaki savunma oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmayı amaçlıyor.

İtalyan gazeteci açıkladı

İtalyan gazeteci Nicolò Schira'nın duyurduğu habere göre; Galatasaray ilk hedefi Kaan Ayhan'ın transferini bitirmeyi çok istiyordu ancak, Sassuolo Teknik Direktörü De Zerbi, 26 yaşındaki futbolcunun ayrılığına onay vermedi.

Bu durumda B planını devreye sokacak olan sarı-kırmızılılar, Benfica'dan Ferro'yu kiralamak istiyor.