Galatasaray'ın transfer listesindeki Solbakken'e İtalya'dan talip

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Ola Solbakken'e İtalya Serie A'dan talip olduğu belirtildi.

Galatasaray ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Kanatlara takviye düşünen sarı-kırmızılılarda Ola Solbakken listenin başında geliyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Venezia 23 yaşındaki futbolcuyla ile ilgileniyor. Geçen sezon İtalya Serie A'ya geri dönen Venezia, 19 haftada topladığı 17 puanla 16. sırada yer alıyor.

Solbakken Bodo/Glimt'te ne yaptı?

Rosenborg altyapısından yetişen genç futbolcu, 2018'de Ranheim'a, 2020'de de 65 bin euro bedelle Bodo Glimt'e imza attı.

Bodo Glimt ikinci sezonunu geçiren Norveçli futbolcu, 60 maçta 14 gole imza attı. Takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan genç futbolcu, Norveç Milli Takımı'nın da iki kez formasını giydi.

Hızı ve teknik kapasitesiyle öne çıkan Solbakken, her iki kanatta oynamasının yanı sıra savunmaya verdiği destekle de dikkat çekiyor

Galatasaray'da hangi bölgeye transfer yapılacak?

Galatasaray'da takviye yapılacak mevkiler ise kale, orta saha ve hücum hattı. Sarı-kırmızılılar, sağ ve sol kanatta görev yapan Ola bSolbakken için kulübü Bodo Glimt ile temas halinde. Orta saha için ilk hedef Gedson Fernandes.

Kaleci rotasyonu için ise Göztepeli İrfan Can Eğribayat için çalışmalar sürüyor. Sezon başında Giresunspor'a kiralanan Okan Kocuk'un dönüşü de seçenekler arasında.