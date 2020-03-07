Galatasaray'ın Sivasspor kafilesi belli oldu

Lemina kadroda yer aldı, Andone ve Sekidika İstanbul'da kaldı
07 Mart 2020 15:27
Galatasaray'da sakatlığını atlatan Mario Lemina, Demir Grup Sivasspor maçı kafilesinde yer alırken, Jesse Sekidika ve Florin Andone listeye dahil edilmedi.
Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçta Galatasaray, Sivasspor'un konuğu olacak. Sarı kırmızılı ekibin Sivas kafilesi belli oldu. Bir süredir sakatlığı bulunan Mario Lemina Sivasspor kafilesinde yer alırken yabancı kontenjanına takılan Andone ve Jesse Sekidika kadroya dahil edilmesi.
İşte Fatih Terim'in kamp kadrosu:
Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean Micheal Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Mario Lemina.
Galatasaray'ın kadrosunda 12 yabancı futbolcu yer alırken Florin Andone ve Jesse Sekidika yabancı kontenjanı nedeniyle İstanbul'da bırakıldılar.