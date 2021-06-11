Galatasaray'ın paylaşımında Hakan Çalhanoğlu detayı

Galatasaray'ın EURO 2020 paylaşımında sarı-kırmızılı oyuncular dışında Hakan Çalhanoğlu da yer aldı.

A Milli Takım, EURO 2020'nin açılış maçında Roma'da İtalya ile karşılaşıyor. Galatasaray Kulübü, Twitter hesabından yaptığı maç paylaşımında milli takıma başarılar dilerken sarı-kırmızılı futbolculara yer verdi.

Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu ve geride kalan sezonu kiralık olarak Galatasaray'da geçiren Halil Dervişoğlu'nun yanı sıra altyapıdan yetişen ve kariyerini Liverpool'da sürdüren Ozan Kabak da görselde yer aldı.

Galatasaray'ın paylaşımında dikkat çeken isim ise Hakan Çalhanoğlu oldu.