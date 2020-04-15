Galatasaray'ın önceliği Onyekuru

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarına hız kazandıran Galatasaray, önceliğini Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru'dan yana kullanacak.

FFP yüzünden oyuncu satmadan bonservis harcaması yapamayan Galatasaray, çözümü kiralık oyuncularda buldu. Seri, Lemina, Andone ve Onyekuru'yu sezon sonuna kadar, Saracchi'yi ise 1.5 yıllığına kiralayan sarı-kırmızılılar, yeni sezondaki bonservisli transferde önceliği Onyekuru'ya verme kararı aldı.

Bonservisi 13 milyon Euro

Nijeryalı yıldızın bedelini 13 milyon Euro olarak belirleyen Monaco, ilk planda indirime zorlanacak.



Maicon'u Al-Nasr'a satmaya hazırlanan, Alex Telles'ten ise 3 milyon Euro pay beklentisi olan Galatasaray, sorunlu yıldızları Belhanda, Babel ve Diagne'yi de satmaya çalışacak.



Sarı-kırmızılılar, transferden gelecek bu parayı Onyekuru'ya kullanacak. 23 yaşındaki oyuncunun bonservisi için bütçe oluşmazsa zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülü devreye sokulacak.