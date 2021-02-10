Galatasaray'a Türkiye Kupası'nda şok; Alanyaspor yarı finalde!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor, deplasmanda Galatasaray'ı 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Fenerbahçe'yi derbide yenerek büyük moral bulan sarı-kırmızılılar, maç boyunca bekleneni veremezken; Alanyaspor, disiplinli oyununu galibiyetle süsledi ve yarı finale çıkan 2. ekip oldu.

Galatasaray, abonesi olduğu Türkiye Kupası'na bu kez çeyrek finalde veda etti. Kupayı şimdiye kadar 18 kez kazanan ve en yakın takipçisi Beşiktaş'ı ikiye katlayan sarı-kırmızılılar, Aytemiz Alanyaspor'a 3-2 yenildi.

Galatasaray, özellikle ilk yarıda savruk bir görüntü sergiledi. Buna karşın Alanyaspor ise defansta iyi organize olurken; kontrollü ataklarla gol bulmaya çalıştı. 24. dakikada Salih Uçan'ın şutu direkten döndü, 6 dakika sonra Babacar'ın golü geldi. Senegalli, Marcao'yu ceza sahası içinde çalımlayarak topu yakın köşeden ağlarla buluşturdu.

Golden sonra Galatasaray'ın oyuna ağırlığını koyması beklenmesine karşın, Alanyaspor'un etkili oyunu devam etti. Turuncu Yeşilliler, 42. dakikada çok iyi çıkarken; organizasyonu aynı güzellikte bitiren Salip Uçan oldu. İsmi ara transferde Galatasaray ile de anılan oyuncu, ceza sahası sağ içinden yerden sert ve düzgün vurarak topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu. Bu gol, ilk yarının skoru oldu ve Alanyaspor soyunma odasına 2-0 önde gitti.

Galatasaray 2. yarıya üç oyuncu değişikliğiyle başladı. Taylan, Ryan Babel ve Emre Taşdemir'in yerine Kerem, Ömer Bayram ve Etebo oyuna başladı. Ancak 47'de Alanyaspor, penaltı kazandı. İlk golde Babacar'a engel olamayan Marcao, Tayfur Bingöl'ü ceza sahası içerisinde düşürdü. Hakem Abdulkadir Bitigen, tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Bir dakika sonra topun başına geçen Babacar, kendisinin 2, takımının 3. golünü kaydetti.

İlerleyen bölümde, Galatasaray oyunda üstünlüğü ele geçirirken; Mostafa Mohammed ve Onyekuru'nun vuruşları direkten döndü. 83. dakikada Galatasaray ile ilk maçına çıkan Gedson Fernandes'in şutunu Marafano çıkardı. Ancak Mostafa Mohamed tamamladı ve Galatasaray'ın tek sayısını kaydetti. Mostafa Mohamed'in kafa vuruşunu 85'te kaleci Marafona kurtarırken; 90+4'te Gedson Fernandes'in golüyle Galatasaray ümitlendi; ancak Alanyaspor maçtan 3-2 galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı.

Başakşehir'in ardından yarı finale yükselen 2. takım olan Akdeniz ekibi, Sivasspor - Antalyaspor eşleşmesinin galibiyle eşleşti.