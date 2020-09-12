Galatasaray, Süper Lig'e galibiyetle başladı

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda konuk ettiği Gaziantep FK'yı ilk yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti.

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 3-1 kazanarak sezona galibiyetle başladı.

Galatasaray'a üç puanı getiren golleri Radamel Falcao (8' pen. ve 40') ile Emre Kılınç (28') attı.

Konuk ekibin tek golü ise Andre'nin (53') ayağından geldi.

Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında Başakşehir deplasmanına çıkacak. Gaziantep FK ise Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.