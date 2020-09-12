T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray, Süper Lig'e galibiyetle başladı

Sarı-kırmızılılar, evinde Gaziantep FK'yı ilk yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti

12 Eylül 2020 19:03

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda konuk ettiği Gaziantep FK'yı ilk yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti.

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 3-1 kazanarak sezona galibiyetle başladı.

Galatasaray'a üç puanı getiren golleri Radamel Falcao (8' pen. ve 40') ile Emre Kılınç (28') attı.

Konuk ekibin tek golü ise Andre'nin (53') ayağından geldi. 

Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında Başakşehir deplasmanına çıkacak. Gaziantep FK ise Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

ETİKETLER

Galatasaray Gaziantep FKGalatasarayGaziantep FKSüper LigGalatasaray ilk 11ilk 11Arda TuranFatih TerimTaylanRyan DonkBahattin ŞimşekOghenekaro EteboEteboDiagneMbaye DiagneMuslerailk maç
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24