Galatasaray'ın kiralık futbolcusu Ozornwafor karantinada!

Galatasaray'ın sezon başında Almeria'ya kiraladığı Valentine Ozornwafor, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm takımın kişisel karantina altında olduğunu açıkladı.



Sezon başında Galatasaray'dan İspanyol ekibi Almeria'ya kiralanan Ozornwafor, karantina altına alındı.



20 yaşındaki futbolcu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu anda İspanya’da durumlar oldukça zor. Futbola tekrar başlamak istiyorum. Umarım, her şey normale döner ve antrenmanlara, futbola geri dönerim" ifadelerini kullandı.

İspanya'da liglere Koronavirüs nedeniyle ara verilmişti.