Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilmişti; Gheorghe Hagi'den oğlu Ianis için transfer açıklaması

Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi, birçok takımın transfer listesindeki oğlu Ianis Hagi hakkında konuştu.

Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi performansıyla dikkat çekerken Rumen futbolcunun ismi transferde de sık sık anılıyor.

Daily Record'un Rumen basınına dayandırdığı haberde Ianis Hagi için son dönemde Galatasaray, Roma, Sevilla ve Lyon'un ilgisine vurgu yapıldı.

Ancak buna rağmen Gheorghe Hagi, Rumen gazeteci Emanuel Roşu'ya verdiği röportajda Ianis'in şimdilik Rangers'ta kalacağına vurgu yaptı.

Gheorghe Hagi oğluyla ilgili verdiği demeçte, "Noel'de Ianis'e gidiyorum. Onu görmek için sabırsızlanıyorum. Rangers'ta ve orayı seviyor" dedi.

Steven Gerrard yönetiminde bir dönem formasını kaptıran 23 yaşındaki futbolcu Giovanni van Bronckhorst göreve geldikten sonra yeniden 11'e döndü. Ianis Hagi bu sezon 24 resmi maça çıktı ve 3 gol atıp 1 asist yaptı.