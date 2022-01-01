Galatasaray'ın hedefi İsmail Çokçalış

Galatasaray'da, devre arasında yapılacak takviyeler bekleniyor. Yolların ayrılacağı isimler netleşmeye başlarken, yönetim transfere kaynak arayışını sürdürüyor. De Andre Yedlin ile vedalaşılması planlanırken, gündeme yeni bir sağ bek transferi geldi.

Sarı kırmızılılar, sezon başında da istediği İsmail Çokçalış’ı bir kez daha listesine ekledi. Galatasaray, Bursaspor’dan ayrılan ve boşta olan genç futbolcu ile görüşecek. 21 yaşındaki futbolcu ile anlaşılırsa sağ bek rotasyonu Boey ve İsmail Çokçalış’tan oluşacak. Bu transferinin gerçekleşmesi durumunda gözündeki problem nedeniyle 1 yıldır futboldan uzak kalan Omar Elabdelloui’nin kiralanması düşünülüyor.

Yapılacak son sağlık kontrolleri sonrasında Omar’ın düzenli forma giyeceği bir takıma gidebileceği gelen haberler arasında. Diğer yandan Başkan Burak Elmas, ödemeler konusunda futbolcularla görüştü. Oyunculara kulübün mali tablosunu anlatan Elmas'ın, ödemeler için tarih verdiği belirtildi.

Sarı kırmızılı kulübün başkanı; futbolculara Kasım hak edişlerinin Şubat ayında, Aralık ayı maaşlarının da Nisan ayında ödeyebileceklerini dile getirdi.

Futbol takımının da Başkan Burak Elmas'ın açıkladığı bu ödeme takvimini kabul ettiği ifade edildi. (TRT Spor)