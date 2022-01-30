T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray'ın gündemindeki Josuha Guilavogui, Fransa'ya gidiyor

8 yıldır Almanya’da oynayan Guilavogui’nin artık ülkesine dönmek istediği için Fransız ekibi Bordeaux’dan gelen teklife sıcak baktığı öğrenildi

30 Ocak 2022 09:33

Teknik direktör Domenec Torrent’in isteği üzerine 6 numara pozisyonu için arayışını sürdüren Galatasaray’ın gündemine Fransız futbolcu Josuha Guilavogui de geldi.

Sarı kırmızılılar, Wolfsburg’da oynayan 31 yaşındaki futbolcu için Alman kulübüyle prensipte anlaşmaya vardı.

Bundesliga kulübü, bu sezon 21 maçta forma giyen Guilavogui’yi sezon sonuna kadar Galatasaray’a satın alma opsiyonlu olarak kiralamayı kabul etti.

Kulüpler anlaşmasına karşın, 8 yıldır Almanya’da oynayan Guilavogui’nin artık ülkesine dönmek istediği için Fransız ekibi Bordeaux’dan gelen teklife sıcak baktığı öğrenildi.

Tecrübeli futbolcunun Fransa’ya dönme konusunda kararlı olması nedeniyle Galatasaray’ın bu transferi gerçekleştirmesi düşük bir ihtimal.

Diğer taraftan Guilavogui’nin Wolfsburg’da 61 maçı çeşitli sakatlıklar nedeniyle kaçırmış olması, futbolcunun sağlık durumu konusunda endişelere yol açtı.

 

Guilavoguigalatasarayfransabordeaux
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24