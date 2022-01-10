Galatasaray'ın genç futbolcusu Bartuğ Elmaz, Fransa yolcusu!

Galatasaray'ın genç futbolcusu Bartuğ Elmaz'ın Fransa Ligi ekiplerinden Marsilya'yla görüşmelere başladığı öne sürüldü.



Altyapısından yetişen yıldızlarla zaman zaman sorunlar yaşayan Galatasaray,'da bu kez Bartuğ Elmaz krizi var. Daha önce Mustafa Kapı'ya imza attıramayan sarı-kırmızılılar, 18 yaşındaki orta sahayı 6 aydır ikna edemedi.

Sabah'ın haberine göre, 6 numara pozisyonunda görev yapan Bartuğ, Mustafa Kapı gibi Fransa'nın yolunu tutacak. Genç oyuncu, Marsilya ile görüşmelerde son aşamaya geldi.

Fatih Terim, büyük önem verdiği fakat sözleşme uzatmadığı için tavırlı olduğu Bartuğ'u, bu yıl 4-2 kazanılan Marsilya maçında son dakikada oyuna almıştı.