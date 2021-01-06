Galatasaray'ın eski kalecisi De Sanctis trafik kazası geçirdi, yoğun bakıma alındı

Bir dönem Galatasaray forması da giyen eski İtalyan kaleci Morgan De Sanctis trafik kazası geçirdi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Roma'da idari menajerlik görevinde bulunan De Sanctis, gece saatlerinde trafik kazası geçirdi.

Hastaneye kaldırılan De Sanctis'in durumunun ciddi olduğu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Vücudunun bazı noktalarında kırık meydana gelen De Sanctis'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Morgan De Sanctis 2008-09 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması giymiş ve sarı-kırmızılı takımla 39 maça çıkmıştı.