Galatasaray'ın danışmanı Luis Campos, Kylian Mbappe'den haber bekliyor

Galatasaray'da danışmanlık görevini yürüten Luis Campos, Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transferi durumunda İspanyol devine kalıcı olarak katılabilir.

Sezon sonu yaklaşırken Kylian Mbappe'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Paris Saint-Germain futbolcuyu takımda tutmak için çaba harcarken Real Madrid ise çoktan Mbappe için harekete geçti.

Kylian Mbappe'nin kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Fransız yıldız Real Madrid'e imza atarsa İspanyol devi bu hamleyi bonservis ödemeden tamamlayacak.

AS gazetesi, Kylian Mbappe'nin transfer müzakerelerinde yer alan arka plandaki isimleri yazdı. Mbappe'nin annesi Feyza Lamari, avukatı Delphine Verheyden, aileye ve Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen temsilcisi Christophe Henrotaye'nin yanı sıra Luis Campos'un da haberde ismi yer aldı.

Galatasaray'da yönetim danışmanlığına getirilen Luis Campos, teknik direktör Domenec Torrent ve sportif direktör Pasquale Sensibile'nin kulübe getirilmesinde rol oynamıştı. Ancak Campos bu kez Kylian Mbappe'nin peşinden gidebilir.

Luis Campos, Mbappe ile beraber Real Madrid'e mi gidiyor?

Gazetenin haberine göre Luis Campos'un adı yaklaşık bir buçuk yıldır Real Madrid ile anılıyor. Campos daha önce 2012-13 sezonunda da İspanyol devinde scout olarak görev yapmıştı.

Campos, Mbappe'nin kaşifi olarak biliniyor. Ayrıca Mbappe'nin forma giydiği dönemde kalitesiyle dikkat çeken Monaco'yu inşa eden kişi olarak tanınıyor.

Real Madrid, Kylian Mbappe'yi transfer etmesi durumunda oyuncu için muazzam bir ortam oluşturmak istiyor. Bu nedenle Campos'un Mbappe ile birlikte Madrid'e taşınması futbolcuya güven aşılayacak.

Luis Campos ile Kylian Mbappe'nin ilişkisi nasıl?

Kylian Mbappe'yi Fransız futboluna kazandıran isimlerden biri olarak bilinen Campos, oyuncuyla ve ailesiyle sürekli iletişim halinde. Campos ile Mbappe arasındaki temas oldukça yakın.

PSG onu kulübe kazandırmak istedi ancak başarılı olamadı. Ligue 1'de şampiyonluğa uzanan Lille'in kadrosunu da inşa eden Campos, şimdilik Real Madrid ile harici bir şekilde çalışıyor. Ancak Mbappe'nin Real Madrid'e transferi durumunda Campos da kalıcı olarak İspanyol devinde rol üstlenebilir.