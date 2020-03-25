T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray'ın bir yöneticisi daha Koronavirüs karantinasında

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in test sonucu yarın açıklanacak

25 Mart 2020 14:16

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tespit edilmesinin ardından Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik de karantinada olduğu açıklandı. Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da dün Koronavirüs testi yaptırdığı hastanede karantina altında tutulmuştu. 

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Recevik, evinde karantinada bulunduğunu belirterek "Sevgili dostlar; evimde karantinadayım, ilaç tedavisine devam ediyorum. İnşallah hep beraber bu işin üstesinden geleceğiz. Lütfen mecbur kalmadıkça evden çıkmayalım" ifadelerini kullandı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in test sonucu yarın açıklanacak.

TIKLAYIN | Fatih Terim'in Koronavirüs testi pozitif çıktı; kızı Merve Terim'in tepkisi "Allah belanızı versin" oldu
 
TIKLAYIN | Abdurrahim Albayrak ve eşinde Koronavirüs tespit edildi
 
TIKLAYIN | Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay Koronavirüs testi yaptırdı

 

ETİKETLER

GalatasarayKoronavirüsCovid-19Fatih TerimtestAbdurrahim AlbayrakYusuf GünayMustafa Cengiz
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24