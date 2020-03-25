Galatasaray'ın bir yöneticisi daha Koronavirüs karantinasında

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tespit edilmesinin ardından Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik de karantinada olduğu açıklandı. Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da dün Koronavirüs testi yaptırdığı hastanede karantina altında tutulmuştu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Recevik, evinde karantinada bulunduğunu belirterek "Sevgili dostlar; evimde karantinadayım, ilaç tedavisine devam ediyorum. İnşallah hep beraber bu işin üstesinden geleceğiz. Lütfen mecbur kalmadıkça evden çıkmayalım" ifadelerini kullandı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in test sonucu yarın açıklanacak.

TIKLAYIN | Abdurrahim Albayrak ve eşinde Koronavirüs tespit edildi

TIKLAYIN | Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay Koronavirüs testi yaptırdı