Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde konuğu Hajduk Split

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split takımını konuk ediyor. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 21.00'de başlayacak. Salgın nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabaka, D-Smart platformundaki Spor Smart kanalından yayımlanacak.

Süper Lig'de geçen sezonu 6. bitiren Galatasaray, ikinci Trabzonspor'un Avrupa kupalarından men edilmesiyle UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan katıldı. Bu organizasyondaki ilk maçında Azerbaycan'ın Neftçi takımıyla eşleşen sarı-kırmızılı takım, 3-1'lik galibiyetle tur atlayan taraf oldu.

Organizasyona Galatasaray gibi 2. eleme turundan dahil olan Hırvatistan temsilcisi ise bu turda Makedonya'nın Renova takımını 1-0'lık skorla saf dışı bıraktı.

Galatasaray-Hajduk Split maçını kazanan takım, adını play-off turuna yazdıracak.

Sarı-kırmızılı ekip, 3. eleme turunu geçip play-off turuna kalması halinde Hollanda'nın Williem II takımıyla İskoçya temsilcisi Rangers arasında oynanacak maçın galibiyle karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı takımda, sakatlığı bulunan Marcelo Saracchi, Hırvat ekibiyle yapılacak maçta forma giyemeyecek.

Uzun süreli sakatlığı bulunan Fernando Muslera ve Emre Akbaba'nın yanı sıra UEFA'ya bildirilen kadroda isimleri yer almayan Emre Taşdemir, Valentine Ozornwafor, Kerem Aktürkoğlu ve Oğulcan Çağlayan da sahaya çıkamayacak.

İşte ilk 11'ler

Galatasaray: Fatih, Linnes, Marcao, Donk, Emre Taşdemir, Taylan, Etebo, Ömer, Babel, Feghouli, Diagne.

Hajduk Split: Posavec, Jakolis, Vuskovic, Mujakic, Colina, Jradi, Caktas, Juric, Jairo, Gyurcso, Diamantakos.