Galatasaray'ın Asamoah aşkı 3 yıl sonra yeniden alevlendi!

Galatasaray, Stoke City'den kiraladığı Etebo'yu İstanbul'a getirirken, Kwadwo Asamoah için Inter'le görüşmelere başladı.



Stoke City'den Etebo'yu resmen açıklayan ve sağlık kontrollerinin ardından kadrosuna katacak olan Galatasaray diğer bombayı Asamoah ile patlatmaya hazırlanıyor.



Fenerbahçe'nin de gündeminde yer aldığı iddia edilen Asamoah için en ciddi adayın Galatasaray olduğu ve iki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği bildirildi.

Galatasaray'ın Inter'e bedelsiz kiralama teklifi yaptığı ve Antonio Conte'nin de Asamoah'ı kadrosunda düşünmediği belirtildi. Sarı-kırmızılı takımın Inter ile görüşmelerde sona yaklaştığı ve transferin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

Ganalı oyuncu 2017 yılında Inter forması giyerken Galatasaray'ın kapısından dönmüştü. Ardından Juventus'a imza atmıştı.