Galatasaray'ın 30 milyon Euro'luk planı

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda'yı gelecek yıl takımda düşünmüyor. Bu iki yıldız dışında Diagne, Babel ve Maicon ile yollar ayrılacak. Alex Telles'ten gelecek para ile birlikte beklenen rakam toplam 30 milyon Euro...

Galatasaray yönetimi 6 oyuncunun satışından 30 milyon Euro bekliyor. Arap kulüplerinin transfer gündeminden hiç düşmeyen Belhanda ve Feghouli ikilisinden beklenen rakam 12 milyon Euro.



Sarı-kırmızılılar, Al Nasr'da kiralık oynayan Maicon'un satışından da 3-3.5 milyon Euro civarında gelir bekliyor. Yönetim, Babel ve Diagne'yi de elden çıkartarak maaş yükünü iyice hafifletecek.



Galatasaray, 2016 yılında Portekiz ekibi Porto'ya sattığı Alex Telles'ten anlaşma gereği 2 milyon Euro sarı-kırmızılıların kasasına girecek.